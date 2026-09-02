Опухоль размером 20 на 14 см и весом 10 кг: хирург три часа боролась за пациентку — чем все закончилось
Татар-информ: в РКБ Татарстана удалили 10-килограммовую опухоль матки пациентке
В Татарстане врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки весом 10 кг. Об этом сообщает «Татар-информ».
Женщина узнала о новообразовании два года назад во время диспансеризации. Ей предстояло пройти дообследование и плановую операцию, однако миома выросла до гигантских размеров. Из-за сложности случая пациентку направили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.
Операция длилась три часа. Акушер-гинеколог Ландыш Ахмедшина удалила образование размером 20 на 14 см, а также матку с 12 миоматозными узлами. Вмешательство прошло успешно, женщину выписали из клиники.