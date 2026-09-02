В Татарстане врачи удалили пациентке гигантскую опухоль матки весом 10 кг. Об этом сообщает « Татар-информ ».

Женщина узнала о новообразовании два года назад во время диспансеризации. Ей предстояло пройти дообследование и плановую операцию, однако миома выросла до гигантских размеров. Из-за сложности случая пациентку направили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Операция длилась три часа. Акушер-гинеколог Ландыш Ахмедшина удалила образование размером 20 на 14 см, а также матку с 12 миоматозными узлами. Вмешательство прошло успешно, женщину выписали из клиники.