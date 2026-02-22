Опухоли исчезли на 94 процента: найден необычный способ обмануть рак

Международная группа ученых нашла биологический способ, с помощью которого рак поджелудочной железы уклоняется от обнаружения иммунной системой и беспрепятственно растет. Результаты работы, опубликованные на портале Scitechdaily, демонстрируют, что блокировка этого процесса у животных вызывает значительное уменьшение опухолей. Исследование раскрыло главный защитный механизм раковых клеток, и его отключение открывает перспективы для создания новой стратегии лечения.

Объектом пристального внимания специалистов стал белок MYC, давно известный своей ключевой ролью в развитии онкологических заболеваний. Он стимулирует деление и размножение клеток, являясь одним из главных драйверов неконтролируемого роста многих типов опухолей. Однако долгое время оставалось загадкой, почему новообразования с высокой активностью этого белка быстро прогрессируют, но при этом не распознаются иммунитетом. В ходе исследования выяснилось, что в условиях стресса, характерного для быстрорастущих опухолей, MYC меняет свое поведение и начинает взаимодействовать с молекулами РНК, а не с ДНК.

Это изменение запускает цепную реакцию. Множество белков MYC собираются в плотные кластеры, которые притягивают другие элементы, в частности комплекс экзосом. Данный комплекс затем расщепляет гибриды РНК-ДНК, представляющие собой побочные продукты генной активности и служащие сигналом тревоги для иммунной системы. Уничтожая эти предупреждающие сигналы, белок MYC фактически снимает с опухоли индикаторы опасности, оставляя ее незамеченной.

Исследователи доказали, что функция маскировки зависит от специфической области MYC, отвечающей за связь с РНК. Примечательно, что эта область не требуется для стимуляции клеточного деления, что указывает на разделение функций роста и уклонения от иммунитета. В ходе эксперимента ученые создали модифицированные белки MYC, неспособные присоединяться к РНК. Результат оказался впечатляющим: опухоли с нормальным белком за 28 дней увеличились в 24 раза, тогда как новообразования с дефектным белком сократились на 94 процента за тот же период. Важным условием была нормальная работа иммунной системы подопытных животных.

Полученные данные открывают путь к разработке принципиально новых лекарств. Полное подавление MYC затруднительно из-за его важности для здоровых клеток. Однако новый механизм предлагает более точечный подход: будущие препараты могут блокировать исключительно способность белка связываться с РНК, не нарушая его функции роста. Это позволит сорвать с опухоли плащ-невидимку и даст возможность иммунной системе снова обнаруживать и атаковать раковые клетки.