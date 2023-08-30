Собрать урожай и не только: четыре важных дела на даче, которые нужно сделать осенью

Лето заканчивается, а это значит, что огородников ожидает много работы в саду и на даче в сентябре. В частности, в первый месяц осени необходимо дособрать оставшийся урожай, удобрить почву, обработать территорию от вредителей и сделать множество других дел.

Хорошенько удобрить

К концу лета дачники уже собрали большинство овощей, фруктов и ягод, убрали в подпол банки с солениями, а летние цветы спрятали до следующего сезона. Однако в сентябре у них немало работы. Так, продолжится сбор урожая. Например, необходимо будет убрать поздние сорта яблок и груш, рябину, осенние сливы и терновник.

«Также в первый месяц осени вносят удобрения под кусты и деревья. Здесь важно использовать калийные и фосфорные питательные вещества. Кроме того, на октябрь не стоит откладывать обработку сада от вредителей, так как насекомые успеют спрятаться в почву, а также это желательно сделать до листопада», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дачник Сергей Сомов.

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Убрать сорняки, засыпать торфом

Помимо этого, в сентябре до приходов холодов необходимо избавить от сорняков землю под малиной, клубникой и другими ягодными кустами. Убрать их можно с помощью подкопа корней или гербицида, который наносится на листья. После их удаления землю следует прорыхлить и засыпать торфом, опилками или перегноем.

«Еще в этот месяц стоит провести влагозарядные поливы деревьев, почва под которыми должна промокнуть на 1–1,5 метра. Но делать это нужно после того, как опадет листва», - уточняет эксперт.

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