Собрать урожай и не только: четыре важных дела на даче, которые нужно сделать осенью
Подмосковные дачники рассказали, что нужно сделать на участке осенью
Фото: [freepik.com]
Лето заканчивается, а это значит, что огородников ожидает много работы в саду и на даче в сентябре. В частности, в первый месяц осени необходимо дособрать оставшийся урожай, удобрить почву, обработать территорию от вредителей и сделать множество других дел.
Хорошенько удобрить
К концу лета дачники уже собрали большинство овощей, фруктов и ягод, убрали в подпол банки с солениями, а летние цветы спрятали до следующего сезона. Однако в сентябре у них немало работы. Так, продолжится сбор урожая. Например, необходимо будет убрать поздние сорта яблок и груш, рябину, осенние сливы и терновник.
«Также в первый месяц осени вносят удобрения под кусты и деревья. Здесь важно использовать калийные и фосфорные питательные вещества. Кроме того, на октябрь не стоит откладывать обработку сада от вредителей, так как насекомые успеют спрятаться в почву, а также это желательно сделать до листопада», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дачник Сергей Сомов.
Фото: [freepik.com/]
Убрать сорняки, засыпать торфом
Помимо этого, в сентябре до приходов холодов необходимо избавить от сорняков землю под малиной, клубникой и другими ягодными кустами. Убрать их можно с помощью подкопа корней или гербицида, который наносится на листья. После их удаления землю следует прорыхлить и засыпать торфом, опилками или перегноем.
«Еще в этот месяц стоит провести влагозарядные поливы деревьев, почва под которыми должна промокнуть на 1–1,5 метра. Но делать это нужно после того, как опадет листва», - уточняет эксперт.
Ранее мы рассказывали, как вырастить сладкий и сочный редис у себя на даче.