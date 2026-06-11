«Оранжевый уровень» на подходе: что ждет метеозависимых во время магнитной бури 12 июня

Метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию. По прогнозам специалистов, 12 июня ожидается ухудшение геомагнитной обстановки, а пик возмущений придется на первую половину дня.

Поводом для беспокойства стали продолжающиеся вспышки на Солнце. Хотя их мощность остается относительно невысокой, ученые прогнозируют переход магнитосферы в возбужденное состояние. Для большинства людей изменения пройдут незаметно, однако чувствительные к погоде могут столкнуться с неприятными симптомами.

Прогноз магнитной бури на 12 июня 2026

По данным специалистов, в течение суток геомагнитная активность будет меняться от 2 до 4 баллов по шкале Kp.

Наиболее напряженный период ожидается с 06:00 до 12:00 по московскому времени. Именно в эти часы показатели приблизятся к отметке 4 балла, что соответствует возбужденному состоянию магнитосферы.

После полудня ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а к вечеру геомагнитный фон вернется к спокойным значениям.

Вероятность магнитной бури 12 июня

Согласно прогнозу ученых:

вероятность магнитной бури составляет 17%;

вероятность геомагнитных возмущений достигает 45%;

вероятность спокойной обстановки оценивается в 38%.

Несмотря на относительно невысокий риск сильной бури, специалисты продолжают внимательно следить за солнечной активностью.

Что происходит на Солнце

Накануне ученые зарегистрировали две вспышки класса C. Такие события считаются слабыми и обычно не вызывают серьезных последствий для Земли.

Однако индекс солнечной активности остается повышенным. Именно поэтому специалисты не исключают кратковременного ухудшения геомагнитной обстановки.

Дополнительное внимание вызывает тот факт, что вспышки на Солнце продолжают фиксироваться практически ежедневно.

Какие симптомы могут почувствовать метеозависимые

Во время магнитных возмущений некоторые люди жалуются на:

головную боль;

слабость;

сонливость;

головокружение;

скачки артериального давления;

повышенную утомляемость;

раздражительность.

Особенно внимательно к здоровью рекомендуется отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической гипертонией.

Как пережить магнитную бурю

Специалисты советуют не перегружать организм и соблюдать привычный режим дня.

Рекомендуется:

высыпаться;

пить больше воды;

избегать стрессов;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок;

чаще бывать на свежем воздухе;

принимать назначенные врачом препараты.

Эксперты подчеркивают, что прогноз магнитной бури не является поводом для паники, а служит напоминанием о необходимости внимательнее относиться к своему самочувствию.

Когда ждать следующие магнитные бури

По предварительным оценкам, 12 июня может стать единственным днем месяца с заметным ухудшением геомагнитной обстановки.

После этого до конца июня ожидается преимущественно спокойный фон с кратковременными периодами слабых возмущений.

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