Орбакайте рассказала о новой версии своего одноименного аромата от итальянского бренда Tiziana Terenzi

Мы уже писали о том, что сбежавшая Орбакайте бросила квартиру в центре Москвы за 150 млн. Известно, что сейчас исполнительница на Родину наведывается довольно редко. Ранее Орбакайте получила предложение выступить на «Новогоднем огоньке». Но звезда дала отказ и, несмотря на это, продолжает зарабатывать деньги из других источников.

Напомним, что еще в прошлом году Орбакайте начала сотрудничать с итальянским брендом парфюмерии Tiziana Terenzi. И теперь россияне могут увидеть на полках магазинов аромат, который бал назван в ее честь – «Kristina». Певица активно участвовала в создании духов. Очевидно, что деньги за продажи капали на ее счет, о чем также пишет портал «Дни.ру».

А недавно Орбакайте рассказала подписчикам о том, что в магазинах теперь можно приобрести миниатюрные версии ее аромата. И такой формат не только окажется более доступным для некоторых, но и удобным в использовании, ведь его можно брать с собой.