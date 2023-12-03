Орбакайте сделала исключение и вышла в свет после долгого перерыва

Певицу часто зовут на различные события и мероприятия, но она практически на них не ходит. Точно так же Орбакайте не дает и концертов.

Как пишет издание «Утро.ру», вплоть до самого фестиваля было неизвестно, появится ли старшая дочь Аллы Пугачевой на нем или нет. Про певицу много писали в СМИ, якобы, она уехала из страны вслед за своей знаменитой матерью. И недавнее появление Орбакайте на 52-й «Песне года» стало неожиданностью для некоторых. Известно, что исполнительница выступила на сцене «Мегаспорта» с песней «Только вдвоем».

Так или иначе, многие отметили не только вокальные данные Кристины Орбакайте, но и ее внешнее сходство со своей матерью. Сейчас певица выглядит в точности так же, как и Пугачева в молодости.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Орбакайте рассказала о новой версии своего одноименного аромата от итальянского бренда Tiziana Terenzi.