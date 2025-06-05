Орбакайте воссоединилась с дочерью в США после гастролей

После проведения гастролей певица Кристина Орбакайте вернулась в Соединенные Штаты к своей семье. Об этом сообщил портал Super.ru.

Издание сослалось на заявление самой артистки. Та после приезда в Америку выложила пост по этому поводу в запрещенной в РФ социальной сети. Орбакайте прикрепила к посту видео, на котором запечатлела себя вместе с 13-летней дочерью и мужем.

«Ну что, вернулись твои родители? Теперь ждем каникул», — указала она.

Ранее сообщалось, что вслед за Орбакайте в Латвии в список нежелательных для списка лиц попал актер Данила Козловский. Ему официально запретили въезд на территорию страны. Имя Козловского добавлено в реестр персон, чье пребывание в Латвии признано недопустимым. Власти не стали раскрывать подробностей, однако, согласно позиции Риги, подобные меры принимаются в отношении лиц, чья публичная деятельность или высказывания противоречат политике страны и могут повлиять на общественное мнение.