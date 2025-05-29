Данила Козловский попал в черный список Латвии: вслед за Орбакайте актеру закрыли въезд

Латвия внесла Данилу Козловского в список нежелательных лиц, официально запретив актеру въезд на территорию страны. По словам министра иностранных дел Байбы Браже, такое решение принято из соображений государственной безопасности. Об этом дипломат написала на личной странице в социальных сетях. Ранее аналогичные меры были применены к Кристине Орбакайте.

Имя Козловского добавлено в реестр персон, чье пребывание в Латвии признано недопустимым. Власти не стали раскрывать подробностей, однако, согласно позиции Риги, подобные меры принимаются в отношении лиц, чья публичная деятельность или высказывания противоречат политике страны и могут повлиять на общественное мнение.

С начала 2022 года Латвия регулярно ограничивает въезд деятелям культуры из России, особенно тем, кто, по мнению правительства, открыто поддерживал специальную военную операцию. Новое имя в списке подтверждает продолжение жесткого курса прибалтийских стран в отношении российских артистов.

Ранее музыкальный критик Соседов назвал причины отсутствия популярности хитов Пугачевой у молодежи.