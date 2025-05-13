Орехово-Зуевские педагоги проходят интенсивную стажировку в лицее округа Шатура

Обучающиеся на повышение квалификации прибыли из соседнего региона, чтобы перенять передовой опыт у шатурских коллег.

Александр Кошелев, директор Шатурского лицея, вместе с командой опытных администраторов провел для гостей из Орехово-Зуева подробное погружение в систему образования, принятую в лицее. Проведена экскурсия по современному корпусу «Перспектива», где стажеры смогли оценить оснащение и инфраструктуру образовательного учреждения. Вопросы, которые возникали у участников стажировки, были обсуждены, а перед ними были поставлены практические задачи, решение которых станет ключевым элементом их обучения.

В последующие дни шатурские педагоги подготовили насыщенную программу для гостей из Орехово-Зуевского округа. Стажеры примут участие в мастер-классах, организованных ведущими учителями, работающими в лучших школах округа, а также изучат уникальную систему работы дошкольного отделения.

Стоит отметить, что реализуемый Министерством образования Московской области региональный проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья», стартовавший в апреле, нацелен на поддержку и развитие педагогов и управленцев. Корпоративный университет развития образования (КУРО) выступает региональным координатором этого важного начинания. Цель проекта – не только повышение качества образования во всем регионе, но и создание эффективной платформы для обмена опытом и формирования сильного кадрового резерва для системы образования Подмосковья, в том числе и для шатурских школ. Этот опыт станет ценным для всех шатурских педагогов, а для самих шатурских стажеров – возможностью профессионального роста. Участие в проекте поможет шатурским специалистам укрепить свой авторитет и внести вклад в развитие образования не только в округе, но и в Московской области.