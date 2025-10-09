Орел сбил FPV-дрон в Дагестане, перепутав его с добычей

В Дагестане произошел необычный случай: орел атаковал FPV-дрон, ошибочно приняв его за потенциальную жертву. Соответствующее видео появилось в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

На видеозаписи, сделанной камерой беспилотника в горах Кавказа, запечатлено стремительное приближение крупной птицы с вытянутыми когтями. После столкновения запись обрывается, однако есть основания полагать, что дрон сумел сохранить стабильность в воздухе.

Информация о возможных повреждениях, полученных дроном, отсутствует. О судьбе нападавшего орла также ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила за ночь 19 БПЛА над российской территорией.