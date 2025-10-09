Российская ПВО сбила за ночь 19 украинских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 9 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 19 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ предприняли очередные попытки наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Волгоградской областью было уничтожено девять беспилотников. Над Брянской и Курской областями сбили по три БПЛА. Еще по одному летательному аппарату удалось нейтрализовать в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

Ранее Минобороны сообщило о 27 уничтоженных беспилотниках на протяжении всего трех часов. Это произошло вечером 8 октября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее число целей — десять единиц — было ликвидировано в небе над Брянской областью.