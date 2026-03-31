Оренбургские волонтеры готовят логистику для привоза Благодатного огня из Иерусалима

Иерусалим готовится к одному из самых значимых событий христианского мира — схождению Благодатного огня, которое традиционно происходит в канун православной Пасхи. В 2026 году торжество выпадает на 11 апреля. Однако многовековая традиция (первые упоминания о чуде относятся еще к IV веку) столкнулась с суровой реальностью: из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке храм Воскресения Христова будет закрыт для массового посещения.

Несмотря на внешние угрозы, православный мир замер в ожидании чуда, надеясь, что священное пламя вновь озарит Кувуклию (часовню над местом погребения Христа). Подготовка к транспортировке огня в Россию уже началась, хотя логистические цепочки остаются крайне хрупкими.

Вадим Татусь в интервью порталу «Орендэй» сообщил, что схема доставки уже предварительно проработана. Согласно его словам, спецборт доставит святыню из Иерусалима в Москву, откуда она отправится самолетом в Уфу. Последний этап пути до Оренбурга планируется преодолеть на автомобиле. Конечной точкой маршрута должен стать Никольский кафедральный собор, куда огонь надеются привезти к началу праздничного богослужения. Тем не менее, собеседник издания подчеркнул, что вопрос самой поездки в Израиль остается открытым, так как международная обстановка требует постоянного мониторинга рисков.

Справочная информация: Традиция схождения Благодатного огня считается символом воскрешения Спасителя. Согласно церковному протоколу, Иерусалимский патриарх заходит в Кувуклию полностью разоблаченным (в одном подризнике), чтобы доказать отсутствие у него спичек или иных средств для разжигания огня. После молитвы он выносит зажженные свечи к ожидающим в храме людям.