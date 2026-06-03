Оренбуржец не может выехать из Крыма из-за невозможности заправить автомобиль

Житель Оренбурга, отправившийся на отдых в Крым, уже больше недели не может покинуть полуостров из-за острого дефицита топлива. Как рассказал мужчина, бензин на заправках отпускают в ограниченном количестве, и даже многокилометровые очереди не дают гарантии заправиться, передает портал orenday.ru.