Орешкин заявил о лидерстве России в кибербезопасности

Россия готова предлагать другим странам собственные разработки в сфере искусственного интеллекта в рамках Всемирной организации сотрудничества по ИИ. Об этом заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин в беседе с RT , подчеркнув, что Москва находится на передовых позициях в кибербезопасности.

Россия, по словам Орешкина, обладает не декларативным, а реальным опытом защиты от кибератак — в том числе с применением ИИ. Именно постоянное противостояние серьезным вызовам позволило стране выйти на высокий технологический уровень.

«Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, это не бумажная сила. Россия сталкивается с серьёзными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта. С точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком, продвинутом уровне», — сказал он.

Отдельно он указал на закрытость западных ИИ-моделей. В отличие от России и Китая, западные страны держат свои разработки в тайне, пытаясь таким образом осуществить «технологическую колонизацию» других государств.

Россия выступила одним из основателей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Помимо Москвы и Пекина, в объединение вошли еще 25 стран.