Организации Подмосковья могут принять участие в конкурсе этнокультурных выставочных проектов

Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» пройдет в пятый раз. К участию приглашаются некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса — в сохранении этнокультурного многообразия народов и продвижение регионов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму до 20 сентября 2026 года. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 13 победителей в семи номинациях. Это «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке» и «Уникальный экспонат этнокультурной выставки», а также спецноминации Экспертного совета конкурса «Единство народов России» и «Лучший молодежный этнокультурный выставочный проект». Еще одного победителя выберут пользователи соцсети «ВКонтакте» путем онлайн-голосования.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках.