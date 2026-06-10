Педагоги и наставники Подмосковья могут принять участие в проекте «Профессиональная команда Первых»

Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» Всероссийского проекта «Профессиональная команда Первых».

Проект направлен на формирование единых подходов к организации воспитательной работы и повышение квалификации специалистов, осуществляющих воспитательную и организационную работу с детьми и молодежью, в том числе в рамках деятельности «Движения Первых».

К участию приглашаются педагогические и иные работники организаций в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, детского отдыха, являющиеся кураторами первичных отделений «Движения Первых»; участники-наставники «Движения Первых» и иные совершеннолетние лица, подавшие заявление о вступлении в состав наставников.

Проект представляет собой бесплатную программу повышения квалификации на тeмy «Реализация программы воспитательной работы и управление первичным отделением Движения Первых» объемом 108 академических часов, реализуемую в заочной форме.

В рамках программы участники освоят практические подходы к организации воспитательной работы, управлению первичными отделениями, их запуску и развитию, а также внедрению устойчивых моделей работы с детьми и молодежью.

По итогам обучения участники, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, получат электронное удостоверение о повышении квалификации.

Участники, проходящие обучение по программам среднего профессионального и (или) высшего образования, получат электронную справку об обучении с последующим оформлением удостоверения после получения документа об образовании.

Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Прием заявок осуществляется до 30 октября 2026 года. Формирование учебных групп начинается не позднее 1 июля 2026 года.