Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Медиакласс в ТАСС 5.0»

Информационное агентство России ТАСС в лице проекта НЬЮМ ТАСС, который занимается созданием контента для детей и подростков, их родителей и учителей, проводит конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0» для учеников школ/колледжей Московской области.

Участие в конкурсе бесплатное, подать заявку можно до 1 сентября 2026 года. Самые способные участники смогут попробовать себя в качестве корреспондентов, операторов, сценаристов, режиссеров монтажа, художников.

Победители пройдут мастер-классы от ТАСС, представят свою школу и регион в беседе с лидерами мнений, снимут и выпустят материалы, которые будут размещены на наших площадках, а также на экранах на фасаде здания агентства.

Подробная информация доступна в официальном канале проекта НЬЮМ ТАСС.