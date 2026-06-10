«Жилье бесплатно»: россиянка с дочерью и четырьмя котами задолжала отелю в Таиланде 1,8 млн рублей и стала заложницей

Отдых в раю обернулся заточением. Российская туристка Александра из Краснодара вместе с дочерью и четырьмя котами оказалась в заложниках в отеле Таиланда. Причина — долг в 1,8 миллиона рублей за аренду номера с джакузи. Женщина с апреля не платила, но при этом писала в соцсетях восторженные отзывы, где уверяла, что жить можно бесплатно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Александра (фамилия не раскрывается) с апреля 2026 года проживает в отеле с джакузи. Платить за номер она перестала почти сразу. За несколько месяцев накопился долг в 1,8 миллиона рублей. При этом женщина активно вела блог, хваля гостиницу и утверждая, что жилье можно получить бесплатно. Туристка ушла «в минус» еще на 300 тысяч рублей по другим обязательствам. Кроме того, у нее просрочена тайская виза, а денег на билеты до России и погашение долга нет.

Вместе с Александрой в отеле находятся ее дочь и четыре кота. Семья пытается собрать средства на выручку, но проблема с животными: кошек некуда пристроить на передержку, а их перевозка стоит огромных денег.

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