Адвокатам Москвы запретили хвастаться роскошью и называть себя «лучшими»: палата выпустила памятку о скромности

Столичных адвокатов призвали к скромности и вежливости в сети. Адвокатская палата Москвы выпустила специальную памятку, в которой перечислила, что можно и нельзя публиковать в интернете. Юристам рекомендовали отказаться от фото, демонстрирующих роскошь и превосходство над окружающими, а также не распространяться о своих политических и сексуальных предпочтениях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Памятка касается поведения защитников в социальных сетях и медиа. Во-первых, адвокатам рекомендуют избегать публикации снимков, где они демонстрируют дорогие часы, автомобили, отдых на курортах и прочие атрибуты роскоши. Такие фото могут сформировать у клиентов ощущение, что юрист «не в их лиге» или что гонорары завышены. Во-вторых, адвокатам не следует сообщать о своих политических взглядах, сексуальной ориентации и неформальных отношениях с представителями власти. Это подрывает доверие и создает конфликт интересов.

Особый пункт — запрет на обещания гарантированного результата. Фразы «я лучший адвокат Москвы», «выигрываю 95% дел» признаны вводящими в заблуждение. Каждое дело уникально, и никто не может дать стопроцентную гарантию. Подобные заявления противоречат профессиональной этике. В палате подчеркнули: адвокат должен внушать доверие своей компетентностью, а не пустыми обещаниями. Нарушителям грозят дисциплинарные взыскания вплоть до лишения статуса.

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