Миллионы россиян годами хранят яйца в пластиковых ячейках на дверце холодильника, даже не подозревая, что это прямой путь к отравлению. Диетолог Елена Соломатина объяснила: дверца — самое теплое место в холодильнике. Постоянные перепады температуры из-за открывания-закрывания ускоряют порчу продукта. Особенно опасно мыть яйца перед хранением — это сокращает срок годности и повышает риск размножения сальмонеллы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина развеяла распространенный миф о хранении яиц. Дверца холодильника — зона нестабильной температуры. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, теплый воздух попадает внутрь, и продукты на дверце нагреваются сильнее всего.

Яйца, молоко, мягкие сыры и кисломолочка портятся в разы быстрее. Их правильное место — на основной полке, где температура держится стабильно. Соломатина подчеркнула: срок годности яиц зависит от даты сортировки, условий хранения и мытья.

Многие хозяйки моют яйца сразу после покупки, чтобы убрать грязь и помет. Это логично: снижается риск заражения сальмонеллой. Но мытье смывает защитную кутикулу, которая препятствует проникновению бактерий внутрь. В результате яйца портятся гораздо быстрее. Диетолог советует мыть яйца непосредственно перед приготовлением, а не впрок. Также она предупреждает: не держите на дверце мясо, фарш, колбасу, мягкие сыры и кисломолочку. Все эти продукты требуют стабильно низкой температуры.

Ранее украинский миллиардер в Белеке не дал спать отдыхающим из России.