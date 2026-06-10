17-летний стример заперся в чулане на два месяца: за донаты делает отжимания и надевает смирительную рубашку

17-летний стример pancake_bii запустил на Twitch трансляцию, которая шокировала пользователей. Он заперся в чулане и пообещал провести там два месяца. За неделю эфира он уже выполняет задания за донаты: отжимания, подтягивания и даже надевание смирительной рубашки. Зрители бьют тревогу: такой челлендж может разрушить психику и зрение подростка. Но он продолжает. Об этом сообщает Lenta.ru.

Портал Sportskeeda сообщает о необычном и тревожном челлендже. Стример под ником pancake_bii (настоящее имя неизвестно) закрылся в чулане и транслирует свою жизнь 24/7. Он находится там уже больше недели. За его эфиром следят десятки зрителей. Монетизация построена на донатах. За $5 (около 359 рублей) парень делает пять отжиманий. За $10 (718 рублей) — десять подтягиваний. Самый дорогой пункт — $20 (1,4 тысячи рублей) за надевание смирительной рубашки на полчаса. Комната, в которой он сидит, — тесный чулан без окон.

Врачи предупреждают: длительное пребывание в замкнутом пространстве без доступа к естественному свету и свежему воздуху ведёт к дефициту витамина D, ухудшению зрения, тревожным расстройствам и депрессии. Особенно у несовершеннолетних.

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