Шаровая молния надвигается: физик Бычков спрогнозировал волну редкого явления на 12-13 июня

Выходные могут запомниться не только шашлыками, но и редким природным явлением. Академик РАН Владимир Бычков спрогнозировал волну шаровых молний. Пик придется на 12-13 июня. Физик объяснил: чем больше гроз, тем выше шансы увидеть огненный шар. В Европейской части России сезон таких явлений длится с июня по август, особенно после двух часов дня. Об этом сообщает Lenta.ru.

Научный сотрудник физического факультета МГУ, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков в эфире Национальной службы новостей сделал необычный прогноз. По его словам, в пятницу и субботу, 12 и 13 июня, ожидается повышенная грозовая активность. А значит, возрастет и частота появления шаровых молний. Обычно они образуются в северной части Европы, но в европейской части России их пик приходится на июнь, июль и август. Чаще всего — после двух часов дня.

Бычков отметил, что причина возникновения шаровой молнии не всегда природная. Нередко огненный шар возникает из-за антропогенной деятельности: когда молния бьет в линии электропередачи, при замыкании контактов на батареях (например, на подводных лодках), в местах с высоковольтными и высокотоковыми устройствами. То есть шаровая молния может появиться и без грозы — из-за техногенных факторов.

Ранее украинский миллиардер в Белеке не дал спать отдыхающим из России.