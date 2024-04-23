Организация торгов арестованным имуществом должников в Московской области: список недвижимости и условия участия

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников. Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 24.04.2024 г. до 16:00 14.05.2024 г.

Определение участников 16.05.2024 г.Торги состоятся 17.05.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Болотов И.Г.) Квартира, площ. 75 кв. м., кад. № 50:45:0000000:12247, по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2, кв. 12. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 8414000,00 руб. З-к: 84140,00 руб. Поручение № 21-Г.

2. (Должник Аверьянов Н.В.) Квартира, площ. 60,9 кв. м., к/н 50:50:0010113:984, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Смельчак, д. 14, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7433551,20 руб. З-к: 74335,51 руб. Поручение № 52-Г.

3. (Должник Плиско Н.А.) Квартира, площ. 60,1 кв. м., к/н 50:50:0020601:6542, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 30 кв. 44. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах (в том числе несоверш-их) ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5952800,00 руб. З-к: 59528,00 руб. Поручение № 55-Г.

4. (Должник Комышной А.А.) Квартира, общ. площ. 37,1 кв. м., к/н 50:15:0000000:153793, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ш. Косинское д. 1, кв. 371. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6074156,00 руб. З-к: 60741,56 руб. Поручение № 82-Г.

5. (Должник Шевцова А.Н.) Квартира, общ. площ. 62,4 кв.м, к/н 50:48:0030201:1570, по адресу: Московская область, г. Реутов, пр-т Юбилейный, д. 14, кв. 212. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 11198920,00 руб. З-к: 111989,20 руб. Поручение № 2-Г (снижение).

6. (Должник Яковлев В.А.) Квартира, общ. площ. 43,8 кв. м., к/н 50:16:0602003:3909, по адресу: Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Ленина, д. 39, кв. 4. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2808385,60 руб. З-к: 28083,86 руб. Поручение № 80-Г.

7. (Должник Волкова Н.В.) 1-комн. квартира, назнач. жилое, общ. площ. 31 кв. м., этаж 3, к/н 50:16:0702004:6045, по адресу: Московская область, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 49, кв. 52. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2708000,00 руб. З-к: 27080,00 руб.

Поручение № 79-Г.Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 24.04.2024 с 10:00 г. до 16:00 29.05.2024 г.

Определение участников 31.05.2024Торги состоятся 03.06.2024 г. (10ч.00мин время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ): Первые торги (не заложенное движимое имущество):

1. (Должник Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Московской области «Яхромская техническая школа») А/м. RENAULT SR, г/н У399НО190, цвет темно-серый, 2011 г. в., VIN X7LLSRB2HBH363430. Б/У Арест: запрет на рег. действия.

На ответ. хранении у стороны ИП. Нач. цена: 519000,00 руб. (НДС не облагается). З-к: 77850,00 руб.Поручение № 76-Г.Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества. Т

орги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено.

Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД».

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.