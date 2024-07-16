Организация торгов по заложенному и арестованному недвижимому имуществу на основании постановления СП УФССП по МО

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.07.2024г.

Дата окончания приема заявок – 26.07.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 29.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:21:0010227:12427, адрес: МО, р-н. Ленинский, г. Видное, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 32/56, кв. 112. П.132-ГКБ от 26.03.24. Собств.: Парфенова К.О., Парфенов И.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 5 359 007,92р.

2. Кв-ра общ. пл. 66,8 кв.м., к/н. 50:19:0020101:6807, адрес: МО, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 2, кв. 17-е. П.225-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Саломахина Е.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 817 800,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 112,1 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6648, адрес: МО, Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 4, кв. 8. П.240-ГКБ от 31.05.24. Собств.: Алексеева Е.А. Взыск: ПАО «Норвик банк». Цена: 4 828 000,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 27006 кв.м., к/н: 50:33:0010401:109, адрес: МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Лапино, ЗАО «Хатунь». П.260-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Чижанов Г.Б. Взыск: ГК АСВ – КУ КБ «Арсенал». Цена: 4 024 920,00р.

5. Кв-ра, общ.пл. 67,2 кв.м., к/н: 50:33:0040132:1067, адрес: МО, г. Ступино, ул. Пристанционная, д. 23, кв. 16. П.258-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Комракова Н.Н. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 5 100 000,00р.

6. Кв-ра общ.пл. 72,9 кв.м., к/н: 50:09:0070106:12138, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, г.п. Андреевка, д. Голубое, Сургутский пр-зд, д.1, корп. 2, кв. 46. П.142-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Мартиросян А.Ю. Взыск: ООО «УК Центр Менеджмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «СПС Югория». Цена: 4 269 040,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 87 77.