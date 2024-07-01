Организация торгов по заложенному и арестованному недвижимому имуществу: подробности и условия участия

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2024г.

Дата окончания приема заявок – 11.07.2024г.

Дата, время проведения торгов –15.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч. общ.пл. 1505 кв.м., к/н: 50:20:0070753:70; Жил. дом, общ.пл. 122,2 кв.м., к/н: 50:20:0070753:106. Адрес: МО, р-н Одинцовский, пос. Кубинка, д. Подлипки, ул. Лесная, д. 17. П.249-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Шестаков В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 448 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:47:0011001:208, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 5, кв. 28. П.256-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бадрудинова В.В. Взыск: Магера С.И. Цена: 2 000 000,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 32,8 кв.м., к/н: 50:23:0020115:19441, адрес: МО, Раменский р-н, п. Кратово, ул Мичурина, д. 4, кв. 14. П.252-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Соколов Я.А. Взыск: КПК Премиум Инвест. Цена: 3 000 000,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:23:0000000:70315, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 30, кв. 73. П.259-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бондарец Р.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 339 403,20р.

5. Кв-ра, общ.пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:58:0050202:1845, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 11, кв. 28. П.251-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Бурцева Н.В. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 4 763 200,00р.

6. Земельный участок, общ. пл. 27006 кв.м., к/н: 50:33:0010401:109, адрес: МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Лапино, ЗАО "Хатунь". П.260-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Чижанов Г.Б. Взыск: ГК АСВ – КУ КБ «Арсенал». Цена: 4 735 200,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 67,2 кв.м., к/н: 50:33:0040132:1067, адрес: МО, г. Ступино, ул. Пристанционная, д. 23, кв. 16. П.258-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Комракова Н.Н. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 6 000 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 64,8 кв.м., к/н: 50:21:0080105:3078, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 9, кв. 6. П.253-ГКБ от 19.06.24. Собств.: ООО «ИНВЕСТГРУПП». Взыск: ПАО Банк Премьер кредит. Цена: 5 272 800,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 53,6 кв.м, к/н: 50:29:0000000:34488, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 19, кв. 18. П.234-ГКБ от 27.05.24. Собств: Прохоренко С.А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 2 237 880,00р.

2. Кв-ра общ. пл. 44,1 кв.м., К.н. 50:28:0100307:1312, МО, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 9, кв. 60. П.226-ГКБ от 17.05.24.Собств.: Егорова Н.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 954 600,00р.

3. Кв-ра, общ.пл. 59,5 кв.м., к/н: 50:53:0010205:3168, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, квартал 3а, д. 17, кв. 15. П.241-ГКБ от 31.05.24. Собств: Силушин В.В. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 3 227 960,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 48,4 кв.м., к/н: 50:33:0030466:3308, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Центральная, д.3, кв.2. П.229-ГКБ от 27.05.24. Собств: Калинин Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 859 800,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2024г.

Дата окончания приема заявок – 11.07.2024г.

Дата, время проведения торгов –15.07.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1400 +/- 13 кв.м., к/н: 50:09:0010302:1148, адрес: МО, р-н Солнечногорский, с.п. Смирновское, д. Вертлино, уч. 01. П.262-ГКБ от 19.06.24. Собств.: Умалатов Ш.Р. Взыск: Крохмаль М.Н. Цена: 2 413 600,00р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Жил. строен. – сад. дом, общ.пл. 121,6 кв.м., к/н: 50:19:0020236:96; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:19:0020236:37. Адрес: МО, Рузский р-н, Тучково г/п, снт «Малинка», вблизи п. Тучково, д. 26. П.195-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Цура П.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 975 680,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.