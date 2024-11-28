Организацию инклюзивного образования в детсаду из Ленинского признали лучшей на Всероссийском конкурсе

Детский сад №27 «Бобренок» Ленинского округа стал лидером престижного конкурса на VIII Всероссийском образовательном форуме «Невская Образовательная Ассамблея», прошедшего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главы подмосковного муниципалитета.

Конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2024» собрал лучшие дошкольные учреждения и разнообразные подходы к организации инклюзивного образования. За звание лучшего успешно поборолось и учреждение из Ленинского. По итогам Всероссийского конкурса именно оно стало лидирующим в сфере. Методы, подход к воспитанию ребят, постоянное расширение возможностей и получение опыта от ведущих экспертов помогли детсаду быть в числе лидеров. На образовательном конкурсе участники от округа предоставили интересную программу, подробное описание практик и аналитические материалы.

Заслуженно детсад №27 «Бобренок» стал победителем в номинации «Лидер в организации инклюзивного образования». Кроме того, заведующей учреждением Марине Иноземцевой вручили награду — дипломом лауреата «Лучший менеджер в образовании — 2024».

Напомним, что это не первые успехи детского сада «Бобренок». Летом текущего года учреждение также стало лауреатом регионального конкурса «Лучший детский сад». Также дошкольное заведение удостаивалось наград всероссийского уровня благодаря своим подходам и воспитательным инклюзивным программам. Для воспитанников в садике организовано множество возможностей: от творческих кружков до спортивных секций. В настоящее время в бобровский детсад ходят более двух тысяч воспитанников.