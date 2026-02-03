Организм шлет сигналы SOS: мешки под глазами и сутулость говорят о болезни

Терапевт Александр Новиков предупредил, что ряд изменений во внешности, которые часто списывают на усталость или неправильный уход, могут быть маркерами скрытых заболеваний. Специалист призвал внимательнее относиться к сигналам, которые подает организм, передает Лента.ру.

Среди тревожных признаков врач выделил постоянную сухость и шелушение кожи, которые могут указывать на дефицит железа, витаминов или проблемы с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи и белков глаз является поводом проверить печень, а необъяснимая бледность часто свидетельствует об анемии.

Особое внимание Новиков рекомендовал уделить ногтям и волосам. Повышенная ломкость и выпадение волос нередко говорят о нехватке ключевых микроэлементов или дисфункции щитовидной железы. Поперечные борозды на ногтевых пластинах могут быть следствием перенесенного сильного стресса или болезни, а изменение их цвета — сигналом о возможных проблемах с легкими, сердцем или печенью. Стойкие отеки и мешки под глазами часто сопутствуют хроническим заболеваниям почек, а покраснение глаз при отсутствии инфекции может быть связано с аутоиммунными процессами.

