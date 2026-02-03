Организм шлет сигналы SOS: мешки под глазами и сутулость говорят о болезни
Врач Новиков: сухая кожа и борозды на ногтях могут быть опасными симптомами
Терапевт Александр Новиков предупредил, что ряд изменений во внешности, которые часто списывают на усталость или неправильный уход, могут быть маркерами скрытых заболеваний. Специалист призвал внимательнее относиться к сигналам, которые подает организм, передает Лента.ру.
Среди тревожных признаков врач выделил постоянную сухость и шелушение кожи, которые могут указывать на дефицит железа, витаминов или проблемы с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи и белков глаз является поводом проверить печень, а необъяснимая бледность часто свидетельствует об анемии.
Особое внимание Новиков рекомендовал уделить ногтям и волосам. Повышенная ломкость и выпадение волос нередко говорят о нехватке ключевых микроэлементов или дисфункции щитовидной железы. Поперечные борозды на ногтевых пластинах могут быть следствием перенесенного сильного стресса или болезни, а изменение их цвета — сигналом о возможных проблемах с легкими, сердцем или печенью. Стойкие отеки и мешки под глазами часто сопутствуют хроническим заболеваниям почек, а покраснение глаз при отсутствии инфекции может быть связано с аутоиммунными процессами.
Ранее адвокат Валерия Филиппова рассказала, почему Киргизия решила «засудить» Россию из-за бесплатных врачей.