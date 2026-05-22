«Организму нет разницы»: судмедэксперт развеял миф о меньшем вреде вейпов

Утверждения о том, что вейпы якобы безопаснее обычных сигарет, не имеют под собой научной основы. Как рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун, подобные сравнения не отражают реальных рисков для здоровья, передает « Газета.RU ».

По его словам, чтобы достоверно заявить о меньшем вреде одного табачного продукта по сравнению с другим, требуются масштабные и длительные наблюдения за огромным количеством людей, но даже в этом случае невозможно учесть все индивидуальные особенности каждого организма. Вероятность развития рака зависит от множества факторов: наследственности, обмена веществ и реакции конкретного человека на химические соединения, а значит, предсказать, что именно спровоцирует болезнь — сигареты или вейпы, — нельзя в принципе. Решетун подчеркнул, что для организма не существует разницы, какой именно никотиносодержащий продукт употребляет человек.

Эксперт добавил, что и сигареты, и вейпы, и любые другие табачные изделия в любом случае наносят вред здоровью: никотин формирует стойкую зависимость, а сами продукты воздействуют сразу на несколько систем организма и способны повышать риск развития различных патологий, включая онкологические.