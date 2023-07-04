«Организованная подстава»: избитых в Чечне журналистку и адвоката доставят в Москву

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, избитых в Грозном, доставят в Москву на борту МЧС, сообщает ТАСС.

По официальной версии, пострадавшие прибыли в Чечню и собирались посетить оглашение приговора Зареме Мусаевой. Однако вооруженные люди остановили автомобиль, в котором ехали журналистка и адвокат, отняли и уничтожили технику, а их самих избили. Милашиной сломали пальцы, когда заставляли ее разблокировать телефон, и нанесли черепно-мозговую травму, а Немова пырнули ножом в ногу.

По словам врачей, журналистка находится в более тяжелом состоянии. Глава ЧР Рамзан Кадыров лично распорядился доставить пострадавших в больницу в Беслан.

Зарема Мусаева, на суд к которой ехали пострадавшие, получила пять с половиной лет колонии за насилие в адрес полицейского.

«Не жалко ее, Милашина Басаева (Шамиль Басаев, террорист, борец за независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия — Прим. ред.) оправдывала»; «Лажа полная и провокация! Флэшмоб организовали для очернения Чечни»; «Это организованная подстава, родственники осужденной их пустили в расход для большего шума. Это их подчерк и их методы», — гневно прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что правозащитника Хамроева приговорили к 14 годам заключения.