Организованы торги по продаже недвижимости в Московской области: участие открыто до 2 мая

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 19.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 02.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 03.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра общ. пл. 47,5 кв. м., к/н: 50:15:0000000:14079, адрес: МО, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 3, кв. 55. П.167-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Пищаленко К.А., Пищаленко Л. В. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 2 882 400,00р.

2. Кв-ра общ. пл. 197,3 кв. м., к/н: 50:08:0000000:66550, адрес: МО, Истринский р-н, с\п Костровское, д. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 48. П.177-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Добржецкий Н. В. Взыск: Булина Г. Н. Цена: 6 200 000,00р.

3.Зем.уч., общ. пл. 33 800 +/- 129 кв. м., к/н: 50:08:0050133:64, адрес: МО, р-н Истринский, с. Павловская Слобода, в 500 м северо-западнее с. Павловская Слобода. П.178-ГКБ от 12.04.24. Собств.: ООО «Вымпелком-капитал». Взыск: ООО МКК Смирнофф Инвестмент. Цена: 128 102 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м., к/н: 50:45:0020405:223, адрес: МО, г. Королев, ул. Калинина, д. 9, кв. 35. П.162-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Шаньгин В. В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 2 728 000,00р.

5.Кв-ра общ. пл. 61 кв. м., к/н: 50:26:0160403:710, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького, д. 8, кв. 128. П.156-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Бараненков А.С., Бараненкова Е. О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 989 600,00р.

6.Кв-ра общ. пл. 39,9 кв. м., к. н. 50:43:0020307:1054, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 25 кв. 2. П.186-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Саакян А.С., Арутюнян Т. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 920 000,00р.

7.Кв-ра общ. пл. 48,3 кв. м., к/н: 50:14:0070411:213, адрес: МО, р-н Щелковский, дп. Загорянский, ул. Димитрова, д. 43, пом. 6. П.157-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Рябинин И. В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 800 000,00р.

8.Кв-ра общ. пл. 32,4 кв. м., к/н: 50:46:0020404:555, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 35а, кв. 60. П.166-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Стенюшкин И. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 576 170,00р.

9.Кв-ра, общ.пл, 57,8 кв. м., к/н: 50:14:0010401:520, адрес: МО, Щелковский р-н, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 60. П.180-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Малявкин С. А., Малявкина К. А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 733 695,20р.

10.Кв-ра общ.пл, 60,9 кв. м., к/н: 50:14:0030503:8597, адрес: МО, г. о. Лосино- Петровский, р. п. Свердловский, ул. Строителей, д. 3, кв. 178. П.181-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Лаврик А. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 580 242,40р.

11.Кв-ра общ. пл. 72,9 кв. м., к/н: 50:09:0070106:12138, адрес: МО, г. о. Солнечногорск, г. п. Андреевка, д. Голубое, Сургутский пр-зд, д. 1, корп. 2, кв. 46. П.142-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Мартиросян А. Ю. Взыск: ООО УК Центр Менеджмент Д. У. ЗПИФ комбинир. СПС Югория. Цена: 5 022 400,00р.

12.Кв-ра общ. пл. 67,9 кв. м., к/н: 50:09:0070106:4624, адрес: МО, г. о. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16, к. 1, кв. 303. П.145-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Павличук Д. И. Взыск: ООО УК Центр Менеджмент Д. У. ЗПИФ комбинир. СПС Югория. Цена: 6 120 000,00р.

13.Кв-ра, общ. пл. 38 кв. м., к/н: 50:09:0090201:1851, адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, г. п. Поварово, Микрорайон № 1, д. 28, кв. 308. П.170-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Маркова Л. С. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 2 943 200,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв. м., к/н: 50:16:0000000:57029, адрес: МО, Ногинский р-н, рп. им. Воровского, ул. Рабочая, д 10, кв. 32. П.123-ГКБ от 19.03.24. Собств.: Фролов Д. С. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 2 836 960,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 19.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 02.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 03.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Кв-ра, общ.пл, 31,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:85585, адрес: МО, Истринский р-он, г. Истра, ул. Юбилейная д. 4 кв. 69. П.179-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Курбанова С. Н. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 4 200 800,00р.

2.Жилой дом, общ. пл. 73,1 кв. м., к/н: 50:19:0050605:419; Зем.уч., общ. пл. 1500 кв. м., к/н: 50:19:0050605:10. Адрес: МО, Рузский район, с. п. Колюбакинское, вблизи д. Марково, д. 32. П.176-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Злобин Е. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 435 000,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 34 кв. м., к/н: 50:59:0000000:4786, адрес: МО, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13В, кв. 32. П.174-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Гулмирзоев М. И. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 568 904,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 42 кв. м., к/н: 50:32:0010205:973, адрес: МО, Серпуховский р-н, пос. Большевик, ул. Молодежная, д. 2А, кв. 14. П.175-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Катунин А. А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 201 624,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.