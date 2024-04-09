«Органы тянулись к горлу»: отец покойного Кунгурова рассказал о странной болезни сына

Заслуженного артиста Евгения Кунгурова нашли мертвым. По предварительной информации, он покончил с собой. Последние месяцы он ходил к психотерапевту, но неизвестно, по какой причине. Отец звезды частично подтверждает эту версию: в беседе с KP.RU он рассказал, что наследник страдал от непонятной внутренней болезни, которая в итоге победила желание жить.

Родные Кунгурова шокированы произошедшем и не знают, что думать о причинах смерти артиста. Сестра отмечает, что супруга не общается со СМИ и не говорит о трагедии. По ее словам, у Кунгурова родились дети, не было проблем с деньгами и внешне он был здоров.

Недавно звонки настойчивых журналистов смогли достичь главного абонента: отца Кунгурова. Виктор Кунгуров впервые ответил о том, что могло сразить его знаменитого сына. Оказалось, его наследник сильно болел, но не физически.

«...нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит. Он двигался. Но говорил: «У меня голова где-то там...». Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — рассказал Кунгуров-старший. Чита

В семье уже видели версии о разводе Кунгурова с женой и проблемах с алкоголем, однако там оказались не в курсе этого.

Полиция пока проверяет всю информации о смерти артиста. Однако предварительно признаков криминальной смерти нет, следовательно, певец мог пойти на страшный шаг сам.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело Кунгурова.