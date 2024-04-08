В Москве покончил с собой заслуженный артист РФ Евгений Кунгуров

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров был найден мертвым в центре Москвы. Незадолго до рокового шага он сообщил о своих намерениях супруге, которая вызвала спасателей по месту жительства. Об этом сообщает 112.

40-летний артист был найден без признаков жизни у дома на Зоологической улице в столице. Звезда шоу «Голос» последнее время наблюдался у психиатра. По неподтвержденным данным, жена исполнителя получила пугающее сообщение от мужа в 19:26. Она вызвала спасателей, но те, судя по всему, не успели.

Сейчас в истории разбираются правоохранители. Мотивы Кунгурова неизвестны.

Напомним, Евгений Кунгуров стал известен после выступления на известных телешоу. Он ярко показывал себя в программе «Голос» на Первом канале. Тогда его наставником был маэстро Александр Градский. В том выпуске победила Дина Гарипова. Однако у Кунгурова еще был шанс проявить себя в программе «Один в один!» и других ТВ-передачах. За свою творческую карьеру стал Заслуженным артистов Чечни, Ингушетии и России.

Ранее сообщалось, что актер Нифонтов рассказал о последних днях жизни Ширвиндта.