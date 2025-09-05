Оркестр «Гармония» из Киевской области сыграл увертюру «Шахед», набрав более млн просмотров

Оркестр из Киевской области исполнил увертюру, сопроводив её звуком, напоминающим полёт ударного дрона «Герань». Об этом сообщает издание «Украинские новости», опубликовав соответствующее видео.

В селе Ковшеватая Киевской области местный духовой оркестр «Гармония» создал музыкальное произведение, отражающее звуки работы систем противовоздушной обороны. Музыканты воспроизвели характерный гул беспилотника и с помощью ударных инструментов передали звуки выстрелов "хваленой" украинской ПВО.

Видеоролик в социальной сети вызвал огромный интерес у пользователей и за первые 24 часа набрал более миллиона просмотров.

В интернете мнения о творческом эксперименте разделились. Одни были в восторге, другие недоумевали, почему в музыке был использован звук, вызывающий страх у украинцев.

«Хорошо вы играете, но сразу мороз по коже и сердце колотится!» — написал один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что «молодцы, быстро учатся». Намекая на постоянные бомбардировки Киева и других регионов Украины российскими боевыми дронами «Герань-2», которые там называют «Шахед».