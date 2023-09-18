Орлов заявил, что строительство без воздействия на город задает новую планку в отрасли

Как пишет gazetametro.ru , на улицах Москвы практически не ощущается процесс строительства.

Степан Орлов, являясь заместителем спикера МГД (Московская городская дума), рассказал о том, что современное строительство значимых зданий создает новые стандарты в строительной отрасли Москвы.

Стройка идет без перекрытий автомобильного и пешеходного движения в столичном мегаполисе. Благодаря этому горожане и компании не испытывают никаких неудобств.

В дальнейшем также планируется осуществлять стройку, не воздействуя при этом на обычную городскую жизнь. А воплотить такое намерение помогут специальные технологии. Тем более, что мощнейшая строительная отрасль, находящаяся в Москве, использует передовые достижения современности.