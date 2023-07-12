Орлова возмутила публику, бросив свою дочь на попечение няни

Как сообщает издание «Утро.ру» , в начале текущего года звезда родила второго ребенка. И если сама беременность еще тогда стала поводом для повсеместного обсуждения знаменитости, то что уж говорить о брошенной дочке?

Первое, что не угодило народу, так это возраст Ольги Орловой. По мнению не только фанатов, но и многих специалистов, рожать в таком возрасте очень опасно. Этим не закончились массовые споры. Известно, что бывшая ведущая «Дома-2» ни разу не показывала свой живот во время беременности.

Сейчас же, когда, казалось бы, все ужасы роженицы и сплетни об этом позади, появились новые поводы для обсуждения знаменитости. На этот раз фанатов шокировало, что новорожденная Анна осталась с няней, пока ее мать отдыхает с мужем заграницей. Впрочем, Ольгу Орлову это нисколько не смутило.