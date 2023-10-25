Орлы времен Екатерины Великой вернулись в Балашиху

В балашихинской усадьбе Горенки отреставрировали графскую лестницу и вернули на нее статуи двух орлов, которые более четырех десятков лет считались пропавшими.

Установили каменных птиц на это место около двух сотен лет назад, но почти полвека назад они потерялись. Год назад среди завалов все же нашли одного из орлов, второго сделали по прототипу первого. Сейчас птицы вновь украшают спуск к реке.

Напомним, что реконструкция подмосковной усадьбы ведется с 2022 года. Восстановление исторического места затрагивает не только сам дворец, но и прилегающую территорию. Уже проделана масштабная работа, и некоторые помещения здания уже подготовлены для проведения здесь выставок.

Что касается территории усадьбы, то специалисты укрепляют береговую зону и пирс для лодочной станции, очищают набережную и по историческим фотографиям восстанавливают скульптурный ансамбль набережной.