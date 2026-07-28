Ормузский пролив и топливный кризис: что заблокировало ввоз запчастей в Россию

Сроки доставки автомобильных комплектующих в Россию превысили законодательный лимит в 30 дней, отведенный на ремонт по полисам ОСАГО. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил в интервью «Известиям», что ситуация серьезно осложнилась из-за геополитических факторов и проблем с логистикой на ключевых направлениях импорта.

Проблемы с доставкой через ключевые хабы

Нарушение поставок произошло сразу по нескольким основным каналам параллельного импорта:

Ближневосточное направление (ОАЭ): Из-за военной эскалации вокруг Ирана и временной перекрытия Ормузского пролива доставка деталей из Арабских Эмиратов выросла до 40–45 дней. Авиадоставкой за 10 дней удается перевозить только легкие и мелкие узлы, такие как фары и автоэлектронику.

Китайское направление: Из-за возникшего с июня дефицита дизельного и бензинового топлива наземная автодоставка запчастей из КНР увеличилась на 7–10 дней (ранее занимала 14–20 дней).

Железнодорожная логистика: На пограничном переходе Забайкальск — Маньчжурия очереди на оформление документов и смену колеи достигают 14 дней, а суммарное время доставки поездом составляет 30–45 дней.

Последствия для автовладельцев и страхового рынка

Нестабильность логистических цепочек привела к росту стоимости автоперевозок примерно на 30%, что спровоцировало удорожание крупногабаритных запчастей на 10–12%.

Из-за непредсказуемости сроков прибытия грузов станции технического обслуживания не могут гарантировать сдачи автомобилей в срок, что приводит к массовым претензиям со стороны автовладельцев в адрес автосервисов и страховых компаний. В ВСС предупреждают, что без законодательных изменений эта ситуация может вызвать подорожание полисов ОСАГО.