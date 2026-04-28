Ормузский тупик: во сколько теперь обходится полный бак в Техасе

Топливный рынок США лихорадит: стоимость галлона бензина в среднем по стране подскочила до $4,18, а в Калифорнии вплотную приблизилась к отметке в $6. Основным драйвером роста стала нестабильность на Ближнем Востоке и угроза срыва мирных переговоров. CNN предупреждает о возможном дальнейшем росте цен.

Ценовой скачок: сухие цифры

По данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA) на 28 апреля 2026 года, средняя цена за галлон регулярного бензина составила $4,18 (примерно $1,1 за литр). Это самый высокий показатель с августа 2022 года.

Суточный рост: цены выросли на 6 центов всего за 24 часа — это рекордный темп подорожания за последние пять недель.

Антирекордсмен: Традиционно самая дорогая заправка — в Калифорнии, где цена взлетела до $5,96 за галлон.

Причины: Иранский фактор и тупик в переговорах

Рынок мгновенно отреагировал на новости о ходе конфликта между США и Ираном.

Срыв перемирия: В начале апреля цены на топливо кратковременно снизились после объявления двухнедельного перемирия. Однако переговоры в Пакистане зашли в тупик, и стороны обменялись новыми угрозами.

Блокада проливов: Тлеющая угроза закрытия Ормузского пролива Ираном и морская блокада портов продолжают удерживать мировые цены на нефть марки Brent выше $100 за баррель.

Нефтяные фьючерсы: Рост котировок на биржах прямо транслируется на американские заправки с минимальной задержкой.

Прогнозы: ждать ли $5 за галлон?

Аналитики консалтинговой компании Lipow Oil Associates предупреждают, что это не предел. Если в ближайшие дни прогресса в дипломатии не наметится, средняя цена по стране может достичь $4,30 уже в первой декаде мая. Некоторые эксперты и вовсе предрекают психологическую отметку в $5 при условии эскалации боевых действий в зоне Персидского залива.