Оружейники из Подольска отмечены на военно-техническом форуме «Армия-2023»
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИточмаш») отмечен специальным дипломом и кубком Международного военно-технического форума «Армия-2023».
Специалисты из Подольска успешно презентовали в подмосковной Кубинке новое 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос». Позади успешные заводские испытания и скоро опытные образцы самоходок для воздушно-десантных войск будут проходить уже государственные тесты.
На выставке подольчане также представили модернизированные образцы снайперской винтовки «Винторез» и автомата «Вал». Это малошумное и беспламенное оружие эффективно используется в разведывательно-диверсионных операциях.
Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, первые образцы «Винтореза» и «Вала» были разработаны еще в конце 1980-х годов группой конструкторов во главе с Петром Сердюковым.
«Мы гордимся нашими оружейниками. Благодаря их труду и самоотдаче Россия уверенно решает военные задачи», — подчеркивает глава округа.