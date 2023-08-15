Оружейники из Подольска отмечены на военно-техническом форуме «Армия-2023»

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Специалисты из Подольска успешно презентовали в подмосковной Кубинке новое 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос». Позади успешные заводские испытания и скоро опытные образцы самоходок для воздушно-десантных войск будут проходить уже государственные тесты.

На выставке подольчане также представили модернизированные образцы снайперской винтовки «Винторез» и автомата «Вал». Это малошумное и беспламенное оружие эффективно используется в разведывательно-диверсионных операциях.

Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, первые образцы «Винтореза» и «Вала» были разработаны еще в конце 1980-х годов группой конструкторов во главе с Петром Сердюковым.