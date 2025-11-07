Оружейный схрон дома: суд рассмотрит дело о самодельном оружии и порохе

В Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в создании настоящего домашнего арсенала. Об этом пишут «Тульские известия» .

По данным следствия, мужчина еще в 2017 году приобрел более 100 г пироксилинового пороха, а также проявил незаурядные технические способности, самостоятельно изготовив гладкоствольное огнестрельное оружие и несколько патронов 20-го калибра. Все эти опасные находки хранились на территории его домовладения в Белевском районе до момента изъятия правоохранительными органами.

Судебно-баллистическая экспертиза подтвердила, что самодельный ствол и боеприпасы полностью пригодны для стрельбы, а изъятое вещество имеет все признаки взрывчатки.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако теперь ему грозит реальное лишение свободы по серьезным статьям УК.

