В Киеве двух местных жителей обвинили в крупном мошенничестве. Они убедили американского волонтера, что разработали уникальное лазерное оружие для уничтожения дронов, и получили за бутафорию более $85 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Двое киевлян в возрасте 59 и 74 лет разработали дерзкую схему, выдав себя за создателей передового оружия. Они заверили американского военного, что их установка способна поражать беспилотники и ракеты с помощью лазера. Для правдоподобности мошенники организовали постановочную демонстрацию работы несуществующего комплекса.

После убедительного представления доверчивый военный перевел злоумышленникам свыше 3 млн гривен. Расследование показало, что у аферистов не было ни технологий, ни намерений собирать какое-либо оружие. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о том, что российские военные уничтожили группу британских наемников ВСУ.