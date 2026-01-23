Оружие опаснее ядерного, работа до пенсии и ледокол «Лидер»: о чем президент Путин говорил на встрече со студентами МФТИ

Президент России Владимир Путин заявил на встрече со студентами МФТИ в Долгопрудном, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет достроен к 2030 году. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи со студентами Московского физико-технического института, сообщает 1.ru.

Судно мощностью 150 МВт строится на судостроительном комплексе «Звезда» в Дальневосточном регионе. Глава государства подчеркнул, что работы ведутся по утвержденному графику, и выразил уверенность в соблюдении установленных сроков.

Путин отметил, что «Лидер» не имеет мировых аналогов и способен преодолевать лед любой толщины. Это позволит укрепить позиции России в Арктике, где атомные ледоколы являются ключевым элементом инфраструктуры. В настоящее время в состав российского флота входят 34 дизельных и 8 атомных ледоколов. Также ведется строительство атомоходов «Чукотка» и «Ленинград», а проект «Сталинград» уже заложен. Планируется строительство еще двух новых ледоколов.

Основные характеристики атомоходов типа «Лидер» включают мощность 120 МВт на валах, скорость хода до 22 узлов в чистой воде, длину 209 метров, ширину 47.7 метра и способность преодолевать лед толщиной до 4 метров. Водоизмещение судна при проектной осадке составляет почти 70 тысяч тонн. По проекту 10510 запланировано строительство трех таких атомных ледоколов.