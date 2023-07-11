«Оружия там теперь много»: мужчина в Луганске попытался взорвать бывшую жену и дочь

В городе Антроцит в ЛНР мужчина кинул гранату в машину бывшей жены, которая приехала забрать свои вещи, сообщает Baza. Помимо женщины, в транспортном средстве находилась ее дочь и пожилой отец.

Как уточняется, инцидент произошел 10 июля. Бывшая жена «гранатометчика» собирала вещи и столкнулась с ним на пороге квартиры. Между ними завязался конфликт на почве отъезда женщины с ребенком. Мужчина вернулся домой за гранатой, которую кинул в машину, где сидела бывшая жена с дочкой.

Семью успел спасти дед, который вовремя предупредил внучку, и она с мамой успела выбежать. Однако они все равно получили переломы и осколочные ранения разной степени тяжести, с которыми были госпитализированы. Бывший отец семейства задержан правоохранителями.

«К сожалению, там оружия теперь очень много. Еще долго будет аукаться»; «Бывшую, ужас, конечно, но по-разному мог их брак закончится. Но дочку-то свою родную. А где псих гранату-то взял?»; «Это только один случай из тысяч, чудес не бывает при таком количестве оружия в регионе», — прокомментировали новость россияне.

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