Юрист Капштык рассказал, как психически больные люди получают разрешение на оружие
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Несмотря на ряд необходимых медосмотров, в России все же бывают случаи, когда психически нездоровые люди получают водительские права и разрешение на оружие. Вследствие таких осечек происходят различные трагедии и правонарушения.
Юрист Юрий Капштык отметил, что необходимо ужесточить контроль за медорганизациями, которые проводят осмотры и выдают справки.
«Медсправки часто фактически покупают в частных клиниках. Вдобавок нет единой базы лиц, состоящих на учете в псих- и наркодиспансерах. Закон требует состоять на учете по месту прописки. Но можно выехать в другой регион и сделать там временную регистрацию, к примеру, по рабочим вопросам. А потом обратиться в местный диспансер и получить справку, что ты не состоишь на учете», — сказал юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф.А. Усольцева Борис Белозеров подчеркнул, что в настоящее время официальный медосмотр будущих водителей и владельцев оружия производится достаточно тщательно. Эта мера позволяет предотвратить получение справки людьми с психическими заболеваниями. Однако есть нюанс.
«Человек может быть психически болен и не стоять на учете. У него может не быть никаких проявлений болезни в данное время. Полностью предотвратить получение водительских удостоверений и разрешений на оружие людьми с заболеваниями невозможно. Психическое заболевание может проявиться в любой момент, через полчаса или через 30 суток после получения прав», — отметил психиатр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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