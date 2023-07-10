Юрист Капштык рассказал, как психически больные люди получают разрешение на оружие

«Медсправки часто фактически покупают в частных клиниках. Вдобавок нет единой базы лиц, состоящих на учете в псих- и наркодиспансерах. Закон требует состоять на учете по месту прописки. Но можно выехать в другой регион и сделать там временную регистрацию, к примеру, по рабочим вопросам. А потом обратиться в местный диспансер и получить справку, что ты не состоишь на учете», — сказал юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».