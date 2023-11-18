Осатаневшая от алкоголя жительница Мытищ исполосовала ножом среди ночи мужа и свекровь

Как сообщает «МК», в Мытищах в Московской области минувшей ночью было неспокойно в одной из квартир. Тут мать семейства перебрала со спиртным и, вспомним старые обиды, набросилась с ножом в руках на родню.

Сообщается, что ранение в голову получил супруг разбушевавшейся фурии. Досталось и свекрови, ей невестка от души засадила в ногу. Не пострадала от ножа только теща. Последняя-то и вызвала на место полицейских.

«Налицо явная психиатрия. Кстати, и агрессорша, и пострадавший работают вместе на предприятии по выпуску вычислительной техники (он замдиректора, она начальник отдела)», - приводится в публикации.

В настоящее время злоумышленница задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в беседе с журналистами криминалист Игнатов рассказал, чем займется вышедший спустя 24 года из колонии киллер Саша Солдат.