Ощущение нереальности? Жертва теракта в «Крокусе» описала суду свое состояние во время нападения

Во время судебного заседания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» одна из пострадавших поделилась своими переживаниями. Женщина рассказала, что в момент нападения ей казалось, будто происходящее нереально, как сообщает РИА Новости.

Трагические события развернулись вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных нападавших проникла в концертный зал. Преступники открыли беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по зрителям, после чего подожгли помещения с помощью зажигательных устройств. Пожар быстро распространился по залу.

Согласно официальной статистике, инцидент привел к гибели 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести. Медицинскую помощь получили 609 пострадавших с различными степенями тяжести травм. Предварительная оценка материального ущерба составила приблизительно 6 млрд руб.

