Ощущение «несуществующих носков»: необычный признак может подсказать об алкогольном параличе

Онемение, покалывание, жжение в конечностях и странное ощущение, будто на руках или ногах надеты перчатки или носки, хотя их нет, — все это может быть не просто дискомфортом, а первыми признаками тяжелого неврологического заболевания. Хирург Александр Умнов в беседе с Life.ru объяснил, как алкоголь разрушает нервные волокна и к каким последствиям это приводит.

Алкогольная полинейропатия — заболевание, при котором человек испытывает слабость, покалывание, жжение или боль в руках и ногах. Двигаться становится сложно, а без лечения недуг может привести к инвалидности. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов пояснил, что основная причина — злоупотребление спиртным. Алкоголь повреждает нервные волокна, из-за чего импульсы от тела к мозгу передаются неправильно. Это вызывает потерю чувствительности и координации.

Симптомы зависят от того, какие нервы поражены. При повреждении сенсорных волокон возникают онемение, покалывание, жжение, боль и то самое ощущение «несуществующих носков». Если страдают двигательные нервы — появляются мышечная слабость и нарушение координации, вплоть до полной неподвижности. Поражение вегетативных нервов грозит проблемами с терморегуляцией, давлением и работой внутренних органов.

Болезнь может развиваться по-разному. Острая форма наступает за несколько часов или дней после запоя, особенно при дефиците витамина В1. Хроническая прогрессирует незаметно, в течение месяцев или лет, и часто ее замечают слишком поздно. При первых симптомах Умнов рекомендовал немедленно обратиться к неврологу и пройти электронейромиографию. Лечение включает антиоксиданты, витамины группы В и препараты для улучшения кровотока. Главное условие — полный отказ от алкоголя. Врач подчеркнул, что при полной неподвижности помочь пациенту будет крайне сложно.