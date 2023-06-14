«Ощущение радио в голове»: астролог рассказала, чего ждать человечеству от соединения Луны и Меркурия в Близнецах
Астролог Бозон рассказала, какой день подойдет для подписания важных документов
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Знаменитый астролог Искра Бозон рассказала, как соединение Луны и Меркурия в Близнецах, ожидающееся 16 июня, повлияет на профессиональную деятельность и психологическое состояние людей.
Это день подойдет для контактов и знакомств, изучения информации, обмена идеями.
«Можно проводить переговоры, ехать в поездки, командировки. Благоприятное время для журналистов, сбора различных сведений, выступления перед аудиторией», – заявила Бозон корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Астролог посоветовала избегать поверхностного отношения к делам и поспешности в действиях, так как квадрат на Сатурн создаст ограничения, сложности в реализации планов, если заранее не продумать все обстоятельства.
«Сатурн будет требовать режима и дисциплины в достижении желаемого. У людей проявляются в эти дни такие качества, как внушаемость, эмоциональная восприимчивость. Луна дополняет разум интуицией и чувствительностью, повышаются творческие и креативные способности. Но также и создается ощущение радио в голове, когда очень много мыслей, они буквально не дают покоя», – пояснила специалист.
Собеседница отметила, что в этот день хорошо вести дневник, записи, выгружать их на бумажные носители или в заметки в телефоне, так как на ум могут прийти действительно интересные идеи.
«К тому же вы будете разгружать свою голову, что приведет к более гармоничному состоянию. Рекомендуется договариваться с руководством и обращаться в государственные органы, только если все заранее спланировано. Подписывать важные документы, договоры и контракты», – добавила Бозон.
Также астролог советует сохранять спокойствие и благожелательность во всех делах, работать не торопясь, но без проявления лени, размышлять и обдумывать текущие дела во второй половине дня, а также слушать то, что говорят старшие, более опытные или вышестоящие люди.