Осень в Московском регионе за 33 года потеплела почти на три градуса

Начальник отдела метеорологии Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок сообщил, что осень в Москве становится теплее и к 2100 году средняя температура вырастет на 7-8 градусов. Об этом сообщает ТАСС .

За последние 33 года осенняя температура в Москве и средней полосе России выросла почти на 3 градуса. Климатолог Николай Терешонок связывает этот рост с глобальным потеплением. По прогнозам эксперта, к 2050 году средняя температура осенью вырастет на 2-3 градуса, а к концу XXI века повышение составит 7-8 градусов.

За период наблюдений с 1991 по 2024 годы самая холодная осень была в 1993 году с средней температурой 1,2 градуса, а самая теплая — в 2024 году, когда средняя температура составила 8,8 градуса.

Абсолютный минимум температуры, зарегистрированный в Москве, составил минус 31,8 градуса 26 ноября 1890 года. Абсолютный максимум достиг 32,1 градуса 7 сентября 1938 года.

Терешонок подчеркнул, что изменения температуры сопровождаются сдвигами в количестве осадков и могут влиять на климатические условия региона

