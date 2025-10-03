Осеннее преображение: новый бульвар на Пионерской готовится к открытию в Коломне

В Коломне выходит на финишную прямую благоустройство нового бульвара на улице Пионерской. Работы ведутся в рамках губернаторской программы, и уже сейчас пространство обретает законченный вид.

Пешеходные дорожки замощены, установлены удобные широкие скамейки и урны, смонтировано современное освещение — как классические уличные светильники, так и декоративные гирлянды. Для безопасности территория будет оборудована системами видеонаблюдения.

«Общественное пространство станет прекрасным местом для неспешных прогулок и спокойного отдыха. Особенно красив наш бульвар сейчас – в сезон золотой осени», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Важной особенностью проекта стала интеграция места с существующей инфраструктурой: новый бульвар станет гармоничным продолжением сквера имени Конотопа, благоустроенного двумя годами ранее.

Отметим, что этот бульвар на Пионерской — лишь один элемент масштабного осеннего преображения Коломны. Всего до конца октября в округе планируется сдать пять новых общественных пространств. В список также вошли территория у кинотеатра «Горизонт», сквер имени адмирала С. Г. Горшкова, парк 50-летия Октября и сквер имени Катукова в Озерах. Таким образом, в преддверии зимы город получит сразу несколько благоустроенных локаций для отдыха и прогулок.